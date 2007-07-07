Тимошенко и сама не отдохнет, и другим не даст

Сегодня необходимо доложить максимум усилий для того, чтобы Украина не утратила третий шанс получить честную и демократическую власть. Об этом в субботу в интервью журналистам после встречи с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком Перрином де БРИШАМБО заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что многое в этом сейчас зависит от ее команды.

«Мы осознаем эту нашу ответственность, и поэтому будем работать без выходных и отпусков, пока не увидим, что в Украине здравый смысл на очередных выборах победил», - отметила лидер БЮТ.

Также она заявила, что БЮТ вместе с блоком «Наша Украина-Народная самооборона» являются партнерами в избирательной кампании.

«Демократические силы идут двумя командами, двумя блоками, но идут в системе взаимопонимания и непротивостояния, и поэтому, я считаю, что и наша политическая команда и блок, который реально возглавляет Виктор ЮЩЕНКО, победят», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, лидер БЮТ поздравила партнеров по демократической оппозиции с тем, что они создали блок, и пожелала им успехов.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что между блоками существует договоренность, что «мы достаточно толерантно, спокойно, с полной поддержкой относимся на выборах друг к другу, и безусловно, мы будем проходить выборы именно так».