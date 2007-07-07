Мороз изо всех сил стремится оценить факт ”до того, как он произошел”

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ считает, что в изменениях в Конституцию, которые планируется вынести на референдум, речь будет идти о юридическом оформлении диктатуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил сегодня на встрече с Генеральным секретарем ОБСЕ Марком Перрином Де БРИШАМБО.

А.МОРОЗ по просьбе Г.П. Де БРИШАМБО проинформировал о текущей политической ситуации в Украине. По его словам, нужно изменить стереотип, который существует в Европе об Украине. Он подчеркнул, что «для нас важна объективная оценка ситуации». Председатель ВР также выразил обеспокоенность возможностью проведения в Украине референдума по принятию новой редакции Конституции не предвиденным Основным Законом способом. «В тексте новой Конституции речь идет о юридическом оформлении диктатуры», - сказал А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что последствия от узурпации власти в Украине могут быть непредсказуемыми для интересов демократии в целом и безопасности Европы в частности. Поэтому, по убеждению А.МОРОЗА, необходимо «давать оценку факту до того, как он произошел».

Он подчеркнул, что запланированные выборы являются антиконституционными и незаконными и подверг критике действия института Президента, который блокирует работу Конституционного Суда и Центральной избирательной комиссии и вмешивается в работу судебной системы.

В свою очередь М.П. Де БРИШАМБО выразил надежду, что «очень скоро Украина обретет демократические ценности в контексте уважения к Конституции».