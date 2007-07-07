Толстоухов рассказал, как нардеп ”наехал” на ”Прессу Украины”

Сегодняшний номер газеты “Урядового курьера” вышел очень ограниченным тиражом, в связи с тем, что народный депутат от оппозиции и сотрудник СБУ на основании судебного определения заблокировали процесс печати.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Кабмине сообщил министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, вчера вечером на киевский комбинат “Пресса Украины” приехал человек, «который представился народным депутатом Сергеем ОСЫКОЙ», с определением Хозяйственного суда г.Киева от 6 июля с.г., в котором «Прессе Украины» запрещалось публиковать газеты с текстом закона «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятым Верховной Радой 19 июня 2007 г. (С.ОСЫКА – народный депутат V созыва от фракции БЮТ. Упомянутый Закон был принят ВР, но не подписан Президентом – УНИАН).

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, на основании этого определения С.ОСЫКА потребовал от руководства комбината приостановить печать номера «Урядового курьера». А.ТОЛСТОУХОВ сообщил, что когда руководство «Прессы Украины» попыталось возразить и сказать, что номер уже запущен в печать, народный депутат вызвал по телефону сотрудника СБУ. По словам А.ТОЛСТОУХОВА, приехавший сотрудник СБУ назвал свою фамилию «БОЙКО» и проинформировал заместителя генерального директора «Прессы Украины» Ярослава ГОРДЫНЮКА об уголовной ответственности за продолжение публикации газеты.

В то же время А.ТОЛСТОУХОВ выразил недоумение, почему была приостановлена печать именно сегодняшнего номера. По его словам, сегодня в “Урядовом курьере” должна была быть опубликована информация пресс-службы Верховной Рады относительно высказываний Президента Украины по закону о госзакупках, а также в газете должны были быть напечатаны фотокопии текста этого Закона. Речь идет не о тексте Закона и не о вступлении его в силу, а всего лишь о фотокопиях, подчеркнул министр Кабинета министров.

По данным А.ТОЛСТОУХОВА, если тираж “Урядового курьера” составляет чуть более 92 тысяч экземпляров, то в итоге было напечатано 10 тысяч. Из них в регионы направлено 3800. “В Киеве газеты “Урядовый курьер” сегодня нигде нет”, - подчеркнул А.ТОЛСТОУХОВ (УНИАН: В киосках в центре Киева киоскеры сообщили корреспонденту УНИАН, что “Урядовый курьер” сегодня к ним не поступил. При этом они сказали, что не знают причину этого и не могут сказать, когда газета поступит в продажу. Агентство УНИАН также не получило сегодня номер по подписке).

А.ТОЛСТОУХОВ заявил, что после изучения обстоятельств произошедшего, обязательно последует официальное заявление правительства. Используем все средства в правовом и политическом плане, “чтобы защитить честь правительственного органа”, - подчеркнул министр Кабинета министров.

А.ТОЛСТОУХОВ также сообщил, что об инциденте проинформирован первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, который в настоящий момент исполняет обязанности главы правительства.

А.ТОЛСТОУХОВ также сообщил, что более подробную информацию о случившемся может предоставить народный депутат Олег КАЛАШНИКОВ, который также присутствовал на месте события.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, почему Верховная Рада не опубликовала свою информацию и фотокопии текста Закона о госзакупках в своем печатном органе – газете “Голос Украины”, А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что этот момент не является принципиальным, и такие публикации могут размещаться и в правительственной прессе в том числе.

Уже после встречи с А.ТОЛСТОУХОВЫМ корреспондент УНИАН выяснил, что сегодняшний номер газеты “Голос Украины” вышел нормально (тираж 161 тыс. экземпляров) и поступил во все киоски. При этом на 8 стр. “Голоса Украины” опубликовано вышеупомянутое сообщение пресс-службы ВР по Закону о госзакупкам и текст Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятый ВР 19 июня 2007 г. с подписью председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА. Закон опубликован в обычном виде, в котором обнародуются законодательные акты в официальной прессе, однако в левом верхнем углу страницы мелким шрифтом припечатано «Фотокопии текста закона» (в момент интервью А.ТОЛСТОУХОВ не упомянул, что аналогичные "Урядовому курьеру" материалы касательно Закона о госзакупках беспроблемно были сегодня опубликованы в "Голосе Украины" - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 6 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил до начала работы ВР VI созыва действие указа о порядке обнародования нормативно-правовых актов парламента.

13 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о государственных закупках.

По словам В.ЮЩЕНКО, изменения в закон о госзакупках были поддержаны действующей властью.

26 июня Президент В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны для определения механизма тендерных закупок на время до принятия соответствующего закона новоизбранным парламентом.

Справка УНИАН. Согласно копии постановления Киевского хозяйственного суда, предоставленной А.ТОЛСТОУХОВИМ, истцом по делу является союз общественных организаций «Тендерная палата Украины», ответчиками – редакции газеты «Урядовый кур’єр», редакции печатного издания «Офіційний вістник України», редакции печатного издания «Відомості Верховної Ради України», государственного издательства «Пресса Украины», редакции газеты «Голос Украины».

Истец считает, что закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» от 19 июня в 2007 г. был принят в период отсутствия полномочий Верховной Рады Украины и в то время, когда ее деятельность должна была быть остановлена.

Поэтому он попросил суд запретить подготовку к публикации и (или) обнародованию данного закона.

Суд запретил вышеупомянутым редакциям газет обнародовать и (или) публиковывать Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Суд также постановил запретить издательству «Пресса Украины», а также другим издательствам печатать и выпускать печатные издания «Голос Украины», «Урядовый кур’єр», «Офіційний вістник України», «Відомості Верховної Ради України» с текстом Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства от 19 июня 2007 года.