Ющенко в Донецке намекнули, кто в доме хозяин (фоторепортаж)
Президент ходил, смотрел, скучал...
Во время визита в Донецк Виктор Ющенко всячески демонстрировал свое понимание больших достижений области. Президент назвал «глубинным» патриотизм жителей региона. Патриотизм по-донецки в оценках Ющенко появился “без украшений, широкий, как степь, резкий и решительный против фальши". “Без вашего края Украина немыслима, - говорил Ющенко и обещал: Вместе с вами мы наведем порядок в Украине”.
Также Президент отметил, что Донецкая область - "это своеобразный восточный форпост объединенной Европы, и в этом - наша перспектива". Но напомнил: “Вы заслуживаете большего, чем имеете”.
Донецк ответил Президенту образцово-показательной экскурсией, выдержавшей в лучших советских традициях. И непрозрачным намеком на то, кто на самом деле в этом доме – хозяин.
|По Донецку Ющенко, как партийных лидеров советской эпохи, неотступно сопровождал ”руководящий актив”
|Обязательный пункт программы - выставка достижений области
|Посмотрите налево, посмотрите направо... Оказывается, экскурсии способны утомить даже привычного к затяжным светским раутам Президента
|Ющенко называл Донецк ”своеобразным восточным форпостом объединенной Европы”, но ”аборигенов”, похоже, не убедил...
|В конце концов Президенту непрозрачно намекнули, кто в этом доме - хозяин
|Заглянем через плечо Президента - может, это и не самое лучшее изображение Рината Ахметова, но вполне узнаваемое
Фото Николая Лазаренко / УНИАН
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