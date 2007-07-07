Ющенко в Донецке намекнули, кто в доме хозяин (фоторепортаж)

Во время визита в Донецк Виктор Ющенко всячески демонстрировал свое понимание больших достижений области. Президент назвал «глубинным» патриотизм жителей региона. Патриотизм по-донецки в оценках Ющенко появился “без украшений, широкий, как степь, резкий и решительный против фальши". “Без вашего края Украина немыслима, - говорил Ющенко и обещал: Вместе с вами мы наведем порядок в Украине”.

Также Президент отметил, что Донецкая область - "это своеобразный восточный форпост объединенной Европы, и в этом - наша перспектива". Но напомнил: “Вы заслуживаете большего, чем имеете”.

Донецк ответил Президенту образцово-показательной экскурсией, выдержавшей в лучших советских традициях. И непрозрачным намеком на то, кто на самом деле в этом доме – хозяин.

Фото Николая Лазаренко / УНИАН