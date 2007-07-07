В день рождения Януковича Украина узнает, как это - “Год во власти”

Книга под авторством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “Год во власти” выйдет 9 июля, ко дню рождения главы правительства. Об этом сообщает в сегодняшнем номере газета “Сегодня”.

Это будет уже вторая книга В.ЯНУКОВИЧА (первая книга называлась «Год в оппозиции»). Как пишет газета, официально книга в продаже появится 4 августа, в день, когда В.ЯНУКОВИЧ во второй раз стал премьером, но издатели решили сделать сюрприз автору и отпечатать первые 500 экземпляров ко дню рождения премьера.

Газета также пишет со ссылкой на народного депутата и советника премьер-министра Анну ГЕРМАН, что В.ЯНУКОВИЧ не сможет приехать в Украину из Испании на свой день рождения, поскольку ему нельзя прерывать лечение своего больного левого колена. По словам А.ГЕРМАН, никто из соратников поздравлять премьера в Барселону не поедет. Они дождутся его возвращения, предположительно, оно произойдет к концу следующей недели, и поздравят в Украине.

Что касается его семьи, то, по словам советника премьера, жена Людмила Александровна тоже будет ждать его дома. В то же время, источники газеты сообщают, что младший сын премьера Виктор все же полетит в Барселону, чтобы поздравить отца.

“Сегодня” напоминает, что в прошлом году В.ЯНУКОВИЧ, тогда еще не премьер-министр, а просто народный депутат, лидер Партии регионов, отмечал свой день рождения в кругу семьи на побережье Азовского моря, в поселке Урзуф (Донецкая область). Дарили Виктору Федоровичу иконы и книги.

Справка УНИАН. Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года в г.Енакиево Донецкой области в семье рабочего, украинец.

Первый раз В.ЯНУКОВИЧ был назначен на должность премьер-министра Украины 21 ноября 2002 г.

4 июля 2004 г. выдвинут Партией регионов кандидатом в Президенты Украины и занял на выборах второе место.

4 августа 2006 года Верховная Рада назначила В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.