Адвокат Тимошенко устроил Кирееву «лингвистическую экспертизу»

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ требует от суда отвода прокурора Лилии ФРОЛОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство Н.СЫРЫЙ заявил в начале заседания Печерского райсуда Киева.

«Прокурор ФРОЛОВА нарушила ряд базовых статей закона о прокуратуре, а также Уголовно-процессуального кодекса, которые касаются порядка обращения к суду с ходатайством о применении такой строгой меры пресечения, как взятия под стражу», - сказал Н.СИРЫЙ.

Кроме того, по его мнению, суд недостаточно оценил тот факт, что до сих пор Ю.ТИМОШЕНКО не была разъяснена сущность обвинения. Н.СИРЫЙ при этом сослался на результаты лингвистической экспертизы, согласно которой в разъяснении сущности обвинения судьей Родионом КИРЕЕВЫМ допущены прямые логические ошибки.

Адвокат также требует от суда соблюдения процедуры проведения судебного заседания. В частности, Н.СИРЫЙ подверг сомнению необходимость определения председательствующего по делу судьи, который проводит слушание дела. «Нельзя быть председательствующим над самим собой, если дело рассматривается не коллегией судей, а одним судьей. Кроме того, мы часто слышим, что «суд посоветовался на месте и решил»… С кем он посоветовался? Опять с самим собой?», - добавил адвокат.

Кроме того, по мнению Н.СИРОГО, судья Р.КИРЕЕВ нарушает процедуру проведения допроса свидетелей, обращаясь к ним с вопросами, что им известно об обстоятельствах преступления, не разъясняя, о каком преступлении идет речь.

Н.СИРЫЙ считает, что такие вопросы дают возможность свидетелям «лить грязь» на его подзащитную.

«Цель на этом судебном процессе – не поиск истины, а чтобы Юлия Владимировна встала (в суде) для того, чтобы соблюдать формы судебного заседания», - считает Н.СИРЫЙ.

При этом адвокат назвал недопустимым повышение судьей Р.КИРЕЕВЫМ голоса во время его обращения к Ю.ТИМОШЕНКО и изменение меры пресечения, что являются определенными формами давления на его подзащитную.

«Если бы суд обеспечил справедливую процедуру (рассмотрения) и в это поверила бы сторона защиты, тогда я взял бы на себя обязательство убедить Юлию Владимировну. Но для этого нужно применять не давление, а обеспечить справедливую процедуру», - подчеркнул Н.СИРЫЙ.