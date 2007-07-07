Ющенко с женой прыгали через огонь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО в Государственном музее народной архитектуры и быта Украины НАН Украины в селе Пирогово принял участие в праздновании Ивана Купалы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО зажег купальский огонь и пообщался с людьми. Среди тем, которые больше всего интересовали граждан, – социальные инициативы, недавно оглашенные главой государства.

Отпраздновать Ивана Купалы в Пирогово собрались около тысячи человек.

Президентская чета приняла участие в традиционных купальских забавах – прыжках через огонь и пускании огненного колеса.

День Ивана Купалы был одним из главных языческих праздников у славян – праздником огня и воды.