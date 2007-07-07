Ющенко с женой прыгали через огонь
11:07, 07 июля 2007Политика
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И говорили о социальных инициативах
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО в Государственном музее народной архитектуры и быта Украины НАН Украины в селе Пирогово принял участие в праздновании Ивана Купалы.
Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО зажег купальский огонь и пообщался с людьми. Среди тем, которые больше всего интересовали граждан, – социальные инициативы, недавно оглашенные главой государства.
Отпраздновать Ивана Купалы в Пирогово собрались около тысячи человек.
Президентская чета приняла участие в традиционных купальских забавах – прыжках через огонь и пускании огненного колеса.
День Ивана Купалы был одним из главных языческих праздников у славян – праздником огня и воды.
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