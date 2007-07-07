Глава Тендерной палаты расскажет о попытке хищения 100 миллиардов

9 июля (понедельник) 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления Тендерной палаты Украины Владимира Лабы на тему: «Тендерная палата Украины предупредила хищение 100 млрд. государственных средств» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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