Генеральный прокурор и лидер меджлиса беседовали о казаках и Екатерине II

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обещает провести проверку относительно намерения властей Симферополя установить в городе памятник Екатерине II.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Меджлиса крымско-татарского народа Лилия МУСЛИМОВА, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил во время встречи с лидером Меджлиса Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ, которая прошла на днях в Киеве.

Во время встречи обсуждались действия руководства Симферополя, направленные на установление в городе «в угоду пророссийским силам Крыма и имперским кругам России памятника Екатерине II и активизацией так называемого "крымского казачества", что в целом является угрозой дестабилизации ситуации в Крыму", - отмечает пресс-секретарь Меджлиса.

М.ДЖЕМИЛЕВ затронул вопросы прекращения правоохранительными и судебными органами Крыма уголовного дела в отношении подстрекателей и организаторов нападения на крымских татар в Бахчисарае летом прошлого года и некоторые "другие факты вопиющих беззаконий правоохранительных, судебных органов и чиновников Крыма в отношении крымских татар". По всем затронутым вопросам генпрокурор Украины обещал провести проверку и принять необходимые меры реагирования.

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Симферополе был заложен камень на месте будущего памятника Екатерине II, по указу которой и был основан Симферополь. Против установки памятника российской императрице выступают крымские татары и ряд проукраинских организаций Крыма.