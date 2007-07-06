Ющенко рассчитывает на активную позицию Донбасса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на активную позицию Донецкой области в выработке системной программы реформ и формировании высоких социальных стандартов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня, выступая на торжественном собрании по случаю празднования 75-летия создания Донецкой области.

«От имени Украинского государства хочу засвидетельствовать вам, уважаемые донетчане, самое глубокое уважение. Украина горда за Донецкую область. Это – земля тяжелого труда. Это – крупный, сильный регион среди сильных украинских регионов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также считает, что Донбасс относится к индустриальным, научно-техническим, инновационным лидерам страны, владеет исключительным экономическим и интеллектуальным потенциалом, который «необходимо беречь, преумножать и развивать».

По мнению В.ЮЩЕНКО, Донецкая область имеет колоссальный ресурс для развития также и учитывая широкое представительство в регионе крупного национального бизнеса, в частности, таких предприятий и структур, как «Азовсталь», «Азовмаш», «Систем кэпитал менеджмент», «Индустриальный союз Донбасса», Харцызский трубный завод, Алчевский меткомбинат.

«Важно, чтобы результаты этой работы не исчезали в больших карманах, а работали на людей, на ваш регион, на всю страну. Вы заслуживаете больше, чем имеете. Вы способны добиться изменений в своей жизни и власть покорится вам», - подчеркнул он.

Глава государства убежден, что важнейшая миссия Донецкого региона и его людей заключается в том, чтобы «быть локомотивом прогресса Украины, быть двигателями практичной и рациональной национальной политики, быть защитниками прав и свобод каждого труженика».

Касаясь темы недавнего политического кризиса в Украине, Президент отметил, что «парламент должен работать в ваших интересах, а не быть собранием баронов, которые скрываются от закона». Именно поэтому, по его словам, уже в канун старта избирательной парламентской кампании он настаивает на отмене неограниченной депутатской неприкосновенности и лишении депутатов непомерных льгот.

Еще одной задачей всех ответственных политических сил страны В.ЮЩЕНКО назвал необходимость объединить усилия для создания новой редакции Конституции Украины, выработки системной программы реформ, для формирования высоких стандартов социальной защиты граждан.

«Роль Донецкой области в этих процессах – принципиальная. Я очень рассчитываю на то, что ваша позиция, как всегда, будет небезразличной, активной и взвешенной», – сказал Президент.