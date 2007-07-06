Сентябрьские выборы в ВР будут более жесткими и грязными?

Внеочередные выборы в Верховную Раду в сентябре будут более «жесткие и грязные» по сравнению с прошлогодними.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам политолог, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Он отметил, что на выборах в больших масштабах будет использоваться административный ресурс.

По его словам, большое значение будет иметь состав избирательных комиссий, то есть, «кто будет считать голоса».

В.ФЕСЕНКО отметил, что главная интрига избирательной кампании – борьба за второе место между «Нашей Украиной» и БЮТ.

При этом он добавил, что не вызывает сомнений, что на первом месте будет Партия регионов.

В то же время эксперт подчеркнул, что важное значение имеет то, сколько процентов она наберет на выборах. По его словам, если это будет меньше 30%, то тогда она будет иметь меньше возможностей для того, чтобы сформировать вокруг себя коалицию.

Как сказал В.ФЕСЕНКО, между БЮТ и “Нашей Украиной” будет серьезная конкуренция, поскольку речь идет о праве претендовать на должность премьер-министра Украины и быть ключевым игроком при формировании коалиции.

Он подчеркнул, что тот формат президентского мегаблока, который на сегодня уже заявлен, «имеет неплохие шансы реально посоревноваться с БЮТ». Это будет «очень жесткая избирательная кампания», убежден политолог.

По его словам, «тяжело будет работать с избирателями, которые устали от политического кризиса, разочаровались в политических силах».

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что парадоксом является то, что в такой ситуации, скорее всего, будет достаточно высокой явка избирателей и не будет риска, что придет голосовать менее 50%, то есть, что выборы не состоятся.

По его словам, в нынешней избирательной кампании есть своя особенность в том, что достаточно высокий процент избирателей еще не определился, за кого будет голосовать.

Он подчеркнул, что в нынешней избирательной кампании большей будет роль Президента Украины, чем в прошлом году.

Также, по мнению В.ФЕСЕНКО, еще одной интригой является возможность одновременного проведения вместе с выборами референдума по конституционным вопросам.

По его словам, если такой референдум состоится, то это будет новая избирательная технология, «которая может существенно изменить характер и последствия парламентских выборов в Украине».

Он назвал выборы в парламент «соревнованием фаворитов, которые или уже представлены в ВР сегодня, или имеют в руках мощные информационные ресурсы».

По его словам, «теоретические шансы пройти в парламент имеют Блок Витренко и Блок Литвина, но едва эти шансы станут реальными”.