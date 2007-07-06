Жовтяк не знает, смеяться ему, или плакать

Представитель Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК считает бессмысленной инициативу народного депутата Олега АНТИПОВА (внефракционный, исключенный из БЮТ) об перемене местами цветов на Государственном флаге Украины.

“Непонятно, то ли смеяться, то ли плакать” от этой законотворческой инициативы, отметил Е.ЖОВТЯК, слова которого цитирует пресс-служба УНП.

«Этот законопроект АНТИПОВУ, вероятно, навеял советник антикризисной коалиции по вопросам фен-шуй», - допускает Е.ЖОВТЯК.

В то же время, представитель УНП не понимает, «почему украинцы должны руководствоваться именно китайскими традициями, а не любыми другими, - например, индийскими, нанайскими или пуэрториканскими?».

По мнению Е.ЖОВТЯКА, «законопроект АНТИПОВА - яркий пример того, за что получают деньги депутаты распущенной Верховной Рады V созыва».

Как сообщал УНИАН, депутат О.АНТИПОВ зарегистрировал в ВР проект Закона Украины "О Государственном флаге Украины".

Ссылаясь на «китайские национальные учения», депутат О.АНТИПОВ, утверждает, что нынешнее сочетание цветов на Государственном флаге Украины «трактуется как прогрессирующий упадок», тогда как их «противоположное расположение имеет трактовку счастья”. В сопроводительной записке к законопроекту объясняется, что “в мировосприятии свыше одного миллиарда населения Земли» - то есть Китая - Государственный флаг Украины воспринимается, как «провозглашение господства „Закона Упадка”.