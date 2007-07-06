Ющенко не хочет прогнозировать границы будущей коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не хотел бы прогнозировать границы будущей парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке журналистам во время посещения выставочного комплекса «ЭкспоДонбасс».

"Я не отношусь к тем политикам, которые хотели бы прогнозировать границы будущей коалиции, большинства или оппозиции", - сказал Президент.

По его словам, "лучше было бы спросить: вокруг каких приоритетов и ценностей будет происходить объединение усилий".

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что "политические силы объединят не декларации, а цели", и политики во время избирательной кампании не будут использовать "темы явно спекулятивные", в числе которых назвал тему НАТО и русского языка.

Президент также еще раз подчеркнул, что в новом парламенте уже не будут перекупать депутатов. "Я уверен, что в новом парламенте депутатов перекупать не будут, и такого парламента, где перекупают депутатов, больше не будет", - указал Президент.