Ющенко не хочет прогнозировать границы будущей коалиции
Президент посетил «ЭкспоДонбасс»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не хотел бы прогнозировать границы будущей парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке журналистам во время посещения выставочного комплекса «ЭкспоДонбасс».
"Я не отношусь к тем политикам, которые хотели бы прогнозировать границы будущей коалиции, большинства или оппозиции", - сказал Президент.
По его словам, "лучше было бы спросить: вокруг каких приоритетов и ценностей будет происходить объединение усилий".
В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что "политические силы объединят не декларации, а цели", и политики во время избирательной кампании не будут использовать "темы явно спекулятивные", в числе которых назвал тему НАТО и русского языка.
Президент также еще раз подчеркнул, что в новом парламенте уже не будут перекупать депутатов. "Я уверен, что в новом парламенте депутатов перекупать не будут, и такого парламента, где перекупают депутатов, больше не будет", - указал Президент.