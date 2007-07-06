Ющенко подарили пальму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочей поездкой в Донецк, где планирует принять участие в торжествах по случаю 75-летия образования Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту главу государства встречали председатель облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО и его заместитель Борис АДАМОВ.

Сразу после прибытия Президент направился в выставочный комплекс ЭкспоДонбасс, где ознакомится с экспозициями "Юбилейной выставки достижений и возможностей научно-производственного комплекса области".

На выставке В.ЮЩЕНКО торжественно вручили символ Донецкой области - миниатюрную копию Пальмы Мерцалова. Кроме того, донецкая художница Татьяна РЫБАКОВА подарила Президенту одну из своих картин.