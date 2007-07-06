Ющенко отбыл в Донецк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, главная цель поездки – участие в торжествах по случаю 75-й годовщины образования Донецкой области.

Планируется, что в Донецке В.ЮЩЕНКО посетит специализированный выставочный центр «Экспо-Донбасс», где осмотрит юбилейную выставку достижений и возможностей научно-производственного комплекса области, ознакомится с экспозициями городов региона, металлургических и угольных предприятий и т. п..

В Донецком академическом театре оперы и балета им. А. Соловьяненко Президент примет участие в торжественном собрании по случаю 75-й годовщины образования области и вручит государственные награды.

В прямом эфире торжества будут транслировать Донецка ОГТРК, НТКУ, «5 канал» и Всемирная служба «УТР».

Также во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Во время поездки В.ЮЩЕНКО сопровождают глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА и секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ.