Ющенко разрешил Балоге карать за длинный язык

Новое объединение 10 демократических партий, образованное для участия в досрочных выборах в Верховную Раду, будет проводить единую информационную политику. Об этом с ссылкой на Главу Секретариата Президента Украины, руководителя штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона» Виктора Балогу, сообщает официальное интернет-представительство Президента . По словам Балоги, такое требование выставил Виктор Ющенко «на закрытом организационном заседании мегаблока”.

По мнению руководителя штаба блока, поскольку в его составе много убедительных, сильных личностей с собственной позицией, «необходимо оградиться от дезинформационного, обманчивого многоголосия». «Нужно не допустить, чтобы общество было дезориентировано относительно целей и заданий новообразованного демблока. Конечно, каждый яркий политик из нашего объединения не будет лишен права голоса, в том числе и права публичного высказывания. Однако все заявления, комментарии, воззвания будут звучать в едином информационном русле», – отметил Глава Секретариата Президента, руководитель штаба блока.

Как поинформировал Балога, вскоре будет объявлен список спикеров, уполномоченных выступать от имени блока. «Их будет достаточно, чтобы охватить все сферы общественного интереса, перекрыть участием многолюдные акции, эфиры на телевидении и радио. Информационного вакуума не будет. В то же время будут решительно прекращаться проявления информационного разнобоя. В частности, за такое деструктивное свободомыслие участники избирательного списка будут подвигаться на десять позиций вниз. Президент согласился, что так будет справедливо».