Сегодня у Мороза - большой праздник

Сегодня - годовщина избрания Александра Мороза на пост председателя ВР. Об этом напоминает пресс-служба Социалистической партии Украины.

6 июля 2006 года в 23.15 Александр Мороз был избран председателем Верховной Рады Украины, получив в свою поддержку 238 депутатов.

Депутат от СПУ, руководитель временного президиума Верховной Рады Украины Иван Бокий выдвинул кандидатуру Мороза на пост спикера парламента. Также были выдвинуты кандидатуры Петра Порошенко (от блока "Наша Украина") и Николая Азарова (от Партии регионов). После этого Порошенко заявил, что снимает свою кандидатуру и предложил Морозу сделать то же самое. Мороз этого не сделал.

В бюллетень для голосования были внесены кандидатуры Мороза и представителя Партии регионов Николая Азарова.

За Николая Азарова не проголосовал не один депутат. Бюллетени получили 239 депутатов: 185 - из Партии регионов (кроме депутата Александра Лещинского), 31 член фракции СПУ (кроме депутата Иосифа Винского и Галины Гармаш), 21 депутат фракции КПУ.

За кандидатуру Мороза проголосовали также депутаты фракции "НУ" Владимир Заплатинский и Александр Волков. Депутаты фракции "БЮТ" участия в голосовании не принимали.

Новоизбранный спикер парламента Александр Мороз занял кресло в президиуме Верховной Рады. Восхождение А.Мороза на трибуну представители фракции "Регионы Украины", коммунисты и социалисты приветствовали стоя, а также аплодисментами. Сразу же после избрания, Мороз заявил о возможности создания коалиции с Партией регионов Вечером 7 июля 2006 года была создана Антикризисная коалиция, в которую вошли СПУ, ПР и КПУ. Коалиция выдвинула на пост премьер-министра Виктора Януковича.