Врач запретил Януковичу лететь в Донецк

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Донецкую область со "специальным визитом" только после окончания курса лечения в Испании. Об этом донецкому Интернет-изданию "Остров" сегодня сообщила народный депутат V созыва, член Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ в связи с курсом лечения больного колена не сможет посетить Донецк в дни празднования 75-летия со дня образования Донецкой области.

"Виктор ЯНУКОВИЧ не сможет прервать лечение. Ему врач не разрешает, потому что если он это сделает, то придется начинать все с начала. Поэтому он прислал в Донецкую область свое видеопоздравление", - сказала А.ГЕРМАН. (Видеопоздравление В.ЯНУКОВИЧА планируют транслировать региональные телеканалы Донецкой области вечером 7 июля - УНИАН).

Она также заверила, что глава правительства обязательно прибудет в Донецк сразу же после завершения курса лечения.

"Это будет отдельный, специальный визит", - заключила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Донецк на торжества по случаю 75-летия со дня образования Донецкой области прибывает Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.