Мороз увидел в действиях Ющенко особый цинизм

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в попытке уничтожить Высший совет юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом А.МОРОЗ намерен заявить участникам сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что проходит в Киеве.

Пресс-служба СПУ отмечает, что поводом для такого заявления стало освобождение В.ЮЩЕНКО члена ВСЮ Александра ЗАДОРОЖНОГО "за нарушение присяги". А.МОРОЗ убежден, что “это - первый шаг к уничтожению Высшего совета юстиции”, который согласно решению парламента, к принятию соответствующего закона, уполномочен назначать судей на административные должности. Ранее КС признал неконституционным присвоение этого права Президентом, напоминает пресс-служба Соцпартии.

По мнению А.МОРОЗА, “попытку ликвидировать ВСЮ нужно рассматривать, как последнее звено в цепи уничтожения независимой судебной ветви власти - после того, как Президент "расправился" с Конституционным судом. Поэтому, до сих пор не отменены незаконные указы ЮЩЕНКО об отставке судей КС и судей общей юрисдикции. А также в КС не рассматривается очередной указ о досрочном прекращении полномочий парламента”.

По убеждению А.МОРОЗА, “особый цинизм ситуации заключается в том, что Президент разрушает судебную систему на глазах европейских политиков: указ ЮЩЕНКО (о прекращении полномочий члена ВСЮ А.ЗАДОРОЖНЬОГО - УНИАН) был подписан в преддверии начала работы сессии ПА ОБСЕ, где представлены делегации всех демократических государств Европы”.

“Президент, пытаясь узурпировать право назначать судей, подчинить судебную власть, продемонстрировал пренебрежение к базовому принципу Конституции - деления власти на законодательную, исполнительную и судебную. Следовательно, он не является гарантом соблюдения Основного Закона”, - считает А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Президент Украины подписал Указ, которым прекратил полномочия члена Высшего совета юстиции А.ЗАДОРОЖНОГО в связи с нарушением присяги.