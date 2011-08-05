Кириленко: власть сводит счеты с политическими оппонентами

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что арест лидера «Батькивщины», бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО вызовет крайне негативный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!»

«Арест Ю.ТИМОШЕНКО - это новый виток политических репрессий», заявил В.КИРИЛЕНКО.

«К сожалению, сегодня власти вместо реформ продолжают сводить счеты с политическими оппонентами, а вместо борьбы с коррупцией - разыгрывать спектакли в Печерском суде на судебных процессах против ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО», - подчеркнул политик.

Он отметил, что «Печерский суд» давно стал антонимом слова «правосудие».

«Сегодняшнее решение Печерского суда не только безосновательное, но и противоречит здравому смыслу», - считает В.КИРИЛЕНКО.