Тимошенко перевели в автозак, возле суда - драка (видео)

Экс-премьер министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вывели из помещения Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО уже перевели в автозак, а перед автозаком выстроился «Грифон».

Кроме того, во двор Печерского райсуда Киева забежали около 100 сотрудников спецподразделения «Беркут», которые создают коридор, чтобы машина могла выехать.

Депутаты препятствуют выезду автозака.

Автозак начал выезжать со двора Печерского райсуда, но выезд на Крещатик перекрыт автомобилями – как спецтранспортом милиции, так и общественным транспортом.

В то же время депутаты призывают милицию не выполнять преступные приказы, но милиционеры продолжают отталкивать людей, чтобы дать возможность выехать автозаку со двора Печерского суда.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на подходе ко двору суда "Беркут" вытесняет парламентариев и сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Происходит столкновение, есть пострадавшие, в частности ранен один из представителей СМИ – оператор.