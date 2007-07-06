В партиях Тарасюка и Костенко зреет бунт?

Лидеры областных партийных организаций Народного руха (НРУ) и Украинской народной партии (УНП) намерены разорвать подписанное соглашение о вступлении в мегаблок и принять самостоятельное участие в парламентских выборах.

Об этом сообщает Коммерсант-Украинасо ссылкой на собственные источники.

Также издание, ссылаясь на проект решения политсовета НРУ, сообщает, что в субботу, 21 июля, внутрипартийная оппозиция планирует отправить в отставку председателя партии Бориса Тарасюка. Как «скомпроментировавшего себя руководителя».

Коммерсан напоминает, что лидеры партий, входящих в "Правицу",– Борис Тарасюк (НРУ), Юрий Костенко (УНП) и Анатолий Матвиенко (УРП "Собор") – при вступлении в мегаблок согласились с требованием создать единую партию с другими семью субъектами предвыборного объединения. Между тем, по мнению заместителя председателя НРУ Леся Танюка, подписанные вчера господином Тарасюком обязательства будут пересмотрены. "Народный рух не может пойти на самоуничтожение,– заявил Ъ господин Танюк.– Партийные низы не поддержат это решение". Глава киевской областной организации УНП Евгений Жовтяк также заявляет о том, что на съезде будет настаивать на отмене подписанного Костенко документа. По информации издания, из трех партий "Правицы" раскол не грозит только УРП "Собор".

В то же время лидер блока "Наша Украина–Народная самооборона" Юрий Луценко заявил, что демарш представителей НРУ и УНП был предсказуемым, и не представляет для мегаблока серьезной угрозы. "Один молодой классик украинской политики говорил, что партии возникают, но никогда не умирают. Даже когда их руководство сливается с другой партией, как правило, партии продолжают существовать,– сказал Ъ господин Луценко.– Вопрос в другом: что эти партии будут представлять, вывеску? Главное не название, а те личности, которые реализовывают определенные идеи. Кого интересует кожа питона, после того как он ее скинул?"