Тимошенко вывели из зала суда

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вывели из зала Печерского районного суда Киева сотрудники судебной милиции «Грифон» и спецподразделения «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, всем другим присутствующим не дают выйти из зала суда. Сотрудники судебной милиции «Грифон» стоят в несколько рядов и не дают никому тронуться с места.

Ю.ТИМОШЕНКО во время ареста попросила не надевать ей наручники до того момента, пока она не выйдет из зала.

Ю.ТИМОШЕНКО передала личные вещи народному депутату Украины Сергею ВЛАСЕНКО, который пытался до вывода из зала приблизиться к ней, но бойцы подраздела «Беркут» помешали ему.

В дверях возникло столкновение между народными депутатами и сотрудниками «Грифона».