Азаров пришел в Печерский суд через черный ход

Допрос премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело по обвинению бывшего главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией, продолжается свыше полутора часов.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ за последний час не ответил ни на один вопрос Ю.ТИМОШЕНКО.

Последний час дискуссия происходила преимущественно между Ю.ТИМОШЕНКО, прокурорами и председательствующим судьей Родионом КИРЕЕВЫМ.

На протяжении часа экс-премьер пыталась выяснить причины вхождения компании «РосУкрЭнерго» на газовый рынок Украины и ее функции. Однако представители государственного обвинения требовали от суда снимать эти вопросы как такие, которые не касаются сути дела, и судья удовлетворял соответствующие протесты прокуроров.

Все это время Н.АЗАРОВ находился на трибуне, с которой свидетели дают свои показания, и молча слушал дискуссию Ю.ТИМОШЕНКО, ее защитника Юрия СУХОВА с представителями государственного обвинением и судьей.

Н.АЗАРОВ зашел в помещение Печерского райсуда не через центральный вход, а с заднего двора, и таким образом, его не видели журналисты, которые находятся возле центрального входа в суд.