Посол США выбрал Балогу объектом для шуток
«Развлекала» гостей собака Тейлора
|Посол США в Украине Вильям Тейлор
Столы на приеме были уставлены блюдами калифорнийской кухни: два вида мяса - барбекю, множество салатов, домашние чипсы. Гастрономической изюминкой было несколько пирогов. Впрочем, выделялся на их фоне один, покрытой белой, красной и голубой глазурью, в форме американского флага, который гости умяли одним из первых. Кстати, изысканного красного и белого вина тоже было предостаточно, но тут организация "разлива" у американцев явно подкачала: официанты наливали лично каждому гостю, поэтому все пьющие выстроились в длиннющую очередь, которая потом разделилась на две, когда появился еще один разливающий. К слову, за один вечер это был второй случай образования очереди. В первой стояли желающие пожать руку Уильяму Тейлору.
Полномочный Посол США в своей речи попытался утешить украинцев. Так, по его словам, мы не должны переживать о том, что сейчас происходит в нашей политике, аргументируя это тем, что во время становления независимости Штатов Америка также находилась в подобном положении. Потому, мол, и у нас все наладится. Во время вступления г-н посол пошутил и над главой Секретариата президента Виктором Балогой: мол, тот придумывает указы, но сталкивается с тем, что их некому выполнять.