Посол США выбрал Балогу объектом для шуток

На день независимости США, 4 июля, посол Штатов в Украине Уильям Тейлор устроил прием для украинской элиты. Поздравить г-на посла пришли видные политики и министры - спикер парламента Александр Мороз, министр МЧС Нестор Шуфрич, глава Запорожской области Евгений Червоненко, а также просто известные люди - телеведущий Савик Шустер, главный раввин Украины Моше Асман и глава Киевского патриархата Филарет. Развлекала пришедших огромная собака Тейлора породы колли, которая свободно передвигалась по территории и ластилась к каждому. Правда, к середине мероприятия гостям испортил настроение внезапно начавшийся дождь, но сотрудники посольства позаботились о сухости своих гостей, предоставив каждому сопровождение человека с зонтом или же просто зонт.

Столы на приеме были уставлены блюдами калифорнийской кухни: два вида мяса - барбекю, множество салатов, домашние чипсы. Гастрономической изюминкой было несколько пирогов. Впрочем, выделялся на их фоне один, покрытой белой, красной и голубой глазурью, в форме американского флага, который гости умяли одним из первых. Кстати, изысканного красного и белого вина тоже было предостаточно, но тут организация "разлива" у американцев явно подкачала: официанты наливали лично каждому гостю, поэтому все пьющие выстроились в длиннющую очередь, которая потом разделилась на две, когда появился еще один разливающий. К слову, за один вечер это был второй случай образования очереди. В первой стояли желающие пожать руку Уильяму Тейлору.

Полномочный Посол США в своей речи попытался утешить украинцев. Так, по его словам, мы не должны переживать о том, что сейчас происходит в нашей политике, аргументируя это тем, что во время становления независимости Штатов Америка также находилась в подобном положении. Потому, мол, и у нас все наладится. Во время вступления г-н посол пошутил и над главой Секретариата президента Виктором Балогой: мол, тот придумывает указы, но сталкивается с тем, что их некому выполнять.

«Сегодня»