Ющенко отправляется в Донецкую область
08:00, 06 июля 2007Политика
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(программа пребывания)
В пятницу, 6 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Донецкую область, где примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины образования области.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, на 16.00 запланировано выступление В.ЮЩЕНКО на торжественном собрании в Донецком академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.
Мероприятие в прямом эфире будут транслировать Донецкая ОДТРК, НТКУ, «5 канал» и Всемирная служба «УТР».
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