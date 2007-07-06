Ющенко отправляется в Донецкую область

В пятницу, 6 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Донецкую область, где примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины образования области.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, на 16.00 запланировано выступление В.ЮЩЕНКО на торжественном собрании в Донецком академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.

Мероприятие в прямом эфире будут транслировать Донецкая ОДТРК, НТКУ, «5 канал» и Всемирная служба «УТР».