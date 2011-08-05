Адвокат Тимошенко заявляет, что к заседанию не готов

Судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ в очередной раз отказал защите экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в предоставлении времени на ознакомление с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ объявил, не выходя в совещательную комнату.

«Я не готов к сегодняшнему заседанию в связи с тем, что технически не имел времени для подготовки. Я прошу отложить заседание и предоставить мне возможность для ознакомления с материалами дела», - сказал адвокат Юрий СУХОВ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в связи с ежедневным проведением длительных заседаний ее адвокат не может качественно подготовиться к допросу свидетелей.

«Я прошу вас так организовать заседание, чтобы защита могла подготовиться и качественно меня защищать», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако представитель государственного обвинения прокурор Александр МИКИТЕНКО отметил, что уже рассматривал такое ходатайство и предоставлял новому защитнику время на ознакомление с материалами дела.

Выслушав позиции сторон относительно ходатайства, Р.КИРЕЕВ отказал в его удовлетворении.