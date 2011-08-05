Тимошенко опаздывает на суд

Заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, начнется в 9.30 вместо запланированных 9.00.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 в зал вошел судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ.

Кроме него, в зале уже присутствовали прокуроры и адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ.

Ю.СУХОВ обратился с просьбой к Р.КИРЕЕВУ отложить начало заседания на полчаса. Он сказал, что его подзащитная опаздывает.

«Я общался с ней по телефону, и она пообещала, что будет через 20-25 минут», - сказал Ю.СУХОВ.

В связи с этим Р.КИРЕЕВ объявил перерыв до 9.30.