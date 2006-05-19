Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что будет нести персональную ответственность за прозрачность и открытость экономики Украины, в частности, за использование инвестиций, которые будут идти в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала в Лондоне во время встреч с ведущими финансистами и крупнейшими потенциальными инвесторами из Великобритании. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина на сегодняшний день - наиболее привлекательный и перспективный объект для инвестиций.

Лидер БЮТ также провела встречу с министром иностранных дел „теневого правительства Великобритании” Вильямом ХАГОМ.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вернулась в Киев.