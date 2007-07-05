Перевернуть флаг Украины вверх тормашками - и будет вам счастье?

Нардеп ВР пятого созыва Олег Антипов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект за номером 4002, которым предлагается... реорганизовать государственный флаг Украины. “Целью принятия Закона Украины по этому проекту является определение эталона Государственного Флагу Украины с понятным патриотическим и жизнеутверждающим мировым толкованием”, - такое обоснование инициативы нардепа содержится в объяснительной записке к документу.

Смысл новой законодательной инициативы в том, чтоб поменять местами желтую и голубую полосы на государственном флаге.

“Постановлением Верховной Рады от 28 января 1992 года № 2067-XII для Государственного Флага Украины принят образец, который использовался князем Владимиром Крестителем. Голубая верхняя полоса на флаге согласно славянских традиций символизирует Волю, желтая нижняя – Мудрость”, - напоминает автор законопроекта.

“Вместе с этим, сочетание именно такого расположения цветов на Государственном флаге Украины согласно китайских национальных учений трактуется как прогрессирующий упадок, несчастье (синий цвет символизирует Небо, а желтый - Землю). Противоположное расположение этих самых цветов понимается как наиболее гармоническое сочетание Неба и Земли, мужского и женского и имеет прямо противоположную трактовку — Счастье.

Следовательно, в мировосприятии более чем одного миллиарда населения Земли поднятый над Украиной желто-голубой флаг, образно говоря, помечает то место на планете, где люди провозгласили господство „Закона Упадка”.

Проектом Закона предлагается утвердить Государственный Флаг Украины таким, что символизирует позитивные стремления страны, а именно: расположение желтой полосы в верхней части флага, голубой, – в нижней. Такой флаг будет символизировать стремление Украины к счастливому будущему”.

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