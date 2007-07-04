Иван Плющ комментирует договорённость Ющенко и Януковича

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ не исключает, что заседание СНБО по вопросам тендерных закупок состоится до 13 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя соответствующую договоренность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

И.ПЛЮЩ сообщил, что сегодня и вчера он встречался с вице-премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, а также с первым заместителем министра финансов Вадимом КОПЫЛОВЫМ. На этой встрече речь шла о необходимости подготовки правительством проекта документов, которые потом мог бы утвердить Совет национальной безопасности и обороны.

По словам И.ПЛЮЩА, этот пакет документов должен иметь целью усовершенствование правовой основы государственных закупок, чтобы потом этот вопрос можно было утвердить указом Президента.

И.ПЛЮЩ прогнозирует, что если правительство успеет на этой неделе подготовить соответствующий проект, то заседание СНБО состоится на следующей неделе – до 13 июля.