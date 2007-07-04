Акция Блока Тимошенко в Харькове (6 фото)

21:37, 04 июля 2007
Политика
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БЮТ против Устава города

Активисты БЮТ во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания горсовета, 4 июля 2007 г.

Народный депутат 5-го созыва от БЮТ Валерий Камчатный заявил журналистам, что Устав Харькова в новой редакции противоречит Конституции и законодательству Украины, потому что в нем отсутствуют реальные рычаги влияния общества на принятие важных решений, отсутствует учет мнения оппозиции. Как результат, сказал он, принятие новой редакции приведет к узурпации власти “кучкой чиновников”.

Оппозиционные силы Харькова накануне заявили о недопустимости принятия этого Устава, который, по их мнению, полностью отстранит горожан от участия в управлении городом.

Активисты БЮТ во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания городского совета, 4 июля 2007 г.

Активисты БЮТ и работники милиции во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания горсовета, 4 июля 2007 г.Активисты БЮТ и работники милиции во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания горсовета, 4 июля 2007 г.

Активист БЮТ держит плакат с изображением лидера БЮТ Юлии Тимошенко, Харьков, 4 июля 2007 г.Мальчик держит флаг БЮТ во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания городского совета, 4 июля 2007 г.

Активисты БЮТ и работники милиции во время акции протеста против утверждения на сессии городского совета новой редакции Устава общины Харькова у здания горсовета, 4 июля 2007 г.

Фото Владимира Андреева / УНИАН

 

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