Ющенко похвалил Азарова за галицкий акцент

Президент Виктор Ющенко отметил прогресс у первого вице-премьера Николая Азарова в освоении украинского языка.

Об этом Ющенко сказал на встрече с крупными бизнесменами, когда слово для выступления взял Азаров.

"Обратите внимание, как Николай Янович говорит по-украински. Иногда даже пробивается галицкий акцент", - сказал он.

Присутствующие начали улыбаться, а сам Азаров покраснел.

Между тем в своем выступлении Азаров сообщил, что правительство не успеет принять и ввести в действие Налоговый кодекс до 1 января 2008 года.

"Наша задача – принять его в 2008 году, чтобы на его базе готовить бюджет 2009 года. Если мы этого не сделаем, то считайте, что с этой задачей мы не справились", - сказал он.

Украинская правда