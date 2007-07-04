Ющенко похвалил Азарова за галицкий акцент
17:41, 04 июля 2007Политика
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Вице-премьер покраснел
Президент Виктор Ющенко отметил прогресс у первого вице-премьера Николая Азарова в освоении украинского языка.
Об этом Ющенко сказал на встрече с крупными бизнесменами, когда слово для выступления взял Азаров.
"Обратите внимание, как Николай Янович говорит по-украински. Иногда даже пробивается галицкий акцент", - сказал он.
Присутствующие начали улыбаться, а сам Азаров покраснел.
Между тем в своем выступлении Азаров сообщил, что правительство не успеет принять и ввести в действие Налоговый кодекс до 1 января 2008 года.
"Наша задача – принять его в 2008 году, чтобы на его базе готовить бюджет 2009 года. Если мы этого не сделаем, то считайте, что с этой задачей мы не справились", - сказал он.
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