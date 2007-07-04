Ющенко планирует встретиться с Путиным во второй половине августа

Встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ предварительно запланирована на вторую половину августа.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в интервью российским аналитическим изданиям.

Предусматривается, что стороны обсудят подписание Плана действий Украина-Россия на 2007-2008 гг. К тому времени, сказал В.ЮЩЕНКО, должны состояться заседания всех структурных подразделений Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин, на которых должны разработать пакет предложений для второго заседания комиссии. «Заседания комиссии как раз должны быть прагматичны и, прежде всего, в экономической сфере, торговой, сфере обмене товарами, людьми, капиталами, ресурсами, услугами», – отметил Президент.

Отвечая на вопрос относительно отношений двух стран в газовой сфере, В.ЮЩЕНКО назвал модель их организации несовершенной. «Большая порция политики запускается в этот чрезвычайно специфический рынок», – сказал Президент.

Говоря о политической ситуации в Украине, В.ЮЩЕНКО еще раз подчеркнул необходимость дальнейшего реформирования Конституции. «То, что в стране после реформы Конституции 2004 года утрачены балансы равновесия ветвей власти – факт очевидный... Если мы этим обстоятельствам не противопоставим совместную работу по совершенствованию национальной Конституции, очень многие люди будут читать это как конфликт определенных персон», – сказал он.

Еще одним важным шагом на пути к политической стабильности Президент назвал досрочные парламентские выборы. «Общественная ответственность, активность, мобилизация людей, думаю, является одним из неотъемлемых главных факторов урегулирования политической ситуации в Украине», – также подчеркнул Президент.