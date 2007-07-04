Президент приказал всем готовится к выборам - Указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины», которые должны состояться 30 сентября этого года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в документе прописан ряд конкретных поручений для обеспечения свободного волеизъявления и укрепления доверия населения к институтам государственной власти.

В частности, Кабинет министров Украины, Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская горгосадминистрации должны принять меры, необходимые для: создания для всех субъектов избирательного процесса равных условий участия в выборах; недопущение во время избирательной кампании любых проявлений административного давления, незаконного вмешательства в избирательный процесс, а также сделать невозможным использование должностными лицами служебного положения для поддержки отдельных политических сил или кандидатов; создание надлежащих условий для работы окружных и участковых избирательных комиссий в определенный законом о выборах срок и т. п.

Кроме того, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны предпринять предусмотренные законом о выборах меры для обеспечения подготовки полных и достоверных избирательных списков на участках и их оперативного уточнения в случае необходимости.

Особое внимание в Указе уделено полноценной реализации избирательного права гражданами с ограниченными возможностями передвижения и недостатками зрения – они, в частности, должны получить беспрепятственный доступ к помещениям для голосования. Речь идет также о создании благоприятных условий для доступа этой категории людей к предвыборной агитации - в том числе, через адаптацию соответствующих теле-, радиопрограмм (использование сурдопереводов, титрования и тому подобное).

Министерству финансов и Главному контрольно-ревизионному управлению вместе с НБУ и ЦИК поручено обеспечить финансирование расходов из государственного бюджета на выборы – в полном объеме и в сроки, предусмотренные законом о выборах. На эти же органы – в пределах их полномочий – Указом возложена ответственность за «правильное, целевое и прозрачное» использование указанных бюджетных средств, а также контроль за формированием и использованием избирательных фондов политических партий и их блоков.

Также В.ЮЩЕНКО обязал Министерство иностранных дел вместе с ЦИК предпринять необходимые меры для обеспечения участия официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на выборах 30 сентября.

Кроме того, Указ предусматривает обеспечение соответствующими органами надлежащего общественного порядка и безопасности на протяжении избирательного процесса, включая день голосования и период установления результатов выборов.

Указом также предусматривается необходимость обеспечения равных условий работы СМИ по освещению хода избирательной кампании, распространения полной и объективной информации о политических партиях, их избирательных блоках и кандидатах.

Для повышения политической культуры граждан и их ознакомления с действующим избирательным законодательством и порядком голосования Указом предусмотрена организация соответствующих информационных мероприятий.