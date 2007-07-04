Кириленко подозревает, что у Мороза и части депутатов сорвало купол

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ и его заместитель Адам МАРТЫНЮК должны отвечать за нецелевое использование государственных средств, заявляет лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», на пресс-конференции в Белой Церкви, отвечая на вопросы журналистов относительно намерений А.МОРОЗА провести внеочередное заседание ВР, он сказал: “У тех, кто в очередной раз пытается собраться “под куполом”, кажется, уже в самих сорвало "купол”.

В.КИРИЛЕНКО напомнил о том, что ВР не полномочна. “МОРОЗ зачитал заявления свыше 150 оппозиционеров. Весь мир признает то, что ВР не полномочна. Международные организации уже даже готовят своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

“МОРОЗ и МАРТЫНЮК приросли к своим креслам и должны отвечать за нецелевое использование государственных средств”, - убежден он.

Лидер “Нашей Украины” также отметил, что демократические силы на местах не должны бороться друг с другом во время досрочных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Верховная Рада V созыва закрыла свою третью сессию.

3 июля А.МОРОЗ заявил, что у него есть необходимое количество депутатских заявлений для созыва внеочередной парламентской сессии. “У меня есть 162 подписи депутатов, которые требуют проведения внеочередной сессии”, - в частности сказал он. В то же время А.МОРОЗ заметил: “Но там есть поручение, мне как председателю, созвать ее, когда эта потребность станет неотложной. Неотложной она может стать при разных обстоятельствах – я пока сказать не могу, поскольку есть много вариантов”.