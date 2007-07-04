Ермолаев: мегаблок - как мегамаркет

Президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что блок правых партий “Рух-Украинска правица” из-за дефицита времени, отведенного на избирательную кампанию, вынужден вести переговоры о присоединении к блоку демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЕРМОЛАЕВ выразил сегодня журналистам в Киеве.

"Проблема, с которой столкнулась “Правица”, – это короткая дистанция. Если бы выборы были назначены где-то, например, на 2008 год, я убежден, что “Правица” была бы самостоятельным барьерным проектом. Но для этого ей нужно было время, чтобы активнее готовиться, вернуться в большую политику, провести мобилизационную работу, конкурировать, кстати, с “Нашей Украиной”, но трагедия в том, что за счет короткой дистанции и тем более чрезвычайно большого административного влияния президентской команды, “Правица” не в состоянии перескочить этот барьер, и она вынуждена вести переговоры. Подчеркиваю – вынуждена”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Политолог также считает попытку объединения национал-демократических партий “благородным и перспективным делом”. “Невзирая на определенную иронию к истории национал-демократического движения – она очень яркая, очень напоминает “Свадьбу в Малиновке” с точки зрения количества лидеров. Но я с большим уважением отношусь в принципе к этому политическому течению и считаю, что то, что делают сейчас КОСТЕНКО, МАТВИЕНКО, ТАРАСЮК – это доброе дело. Потому что сохранить в украинской политике национал-демократическую силу – это и благородное, и перспективное дело”, - объяснил он.

В то же время, по его мнению, блок, который планируется образовать на основе договоренностей между лидерами “Нашей Украины” и “Народной самообороны” Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО, не может претендовать на статус мегаблока. “Для меня определение мегаблока имело значение только тогда, когда была идея создания мегаблока на базе объединенной оппозиции. Это было действительно более-менее адекватно – объединить усилия БЮТ, “Нашей Украины”, национал-демократии Украины. Все нынешние разговоры о мегаблоке мне напоминают разговоры о мегамаркете - маленькие маловлиятельные группы берут как базу одну из партий власти и называются мегаобъединением”, - добавил А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом он подчеркнул, что “объединение “Нашей Украины” и “Народной самообороны” имеет виртуальный характер, поскольку “Народная самооборона” не является юридическим и политическим субъектом и не является субъектом формирования блока”.

“По большому счету, подписав заявление, господин КИРИЛЕНКО и господин ЛУЦЕНКО должны были сказать, что это договоренность двух лиц об их желании, они являются обладателями брендов. А все другое - вопрос тех 6 или 8 партий, которые будут формировать будущий блок. Эти партии по своим составам и по рейтинговым показателям никак не могут претендовать на роль мегаблоков. Это будет, скорее, очередное издание блока “Наша Украина”, возможно с другим названием. Более того, после 2006 года все политические силы поняли, что будущее за партиями, а не за блоками”, - отметил политолог.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, при создании большого избирательного блока есть “большой риск сформировать блок, за который потом несет ответственность одна политическая группа”.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока.

По мнению члена Совета партии «Наша Украина» Петра ПОРОШЕНКО, большие шансы возглавить список имеет лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО. П.ПОРОШЕНКО также считает, что список должен возглавить тот человек, который поможет получить большую победу, и определение ее должно происходить не только с учетом мнения политиков, но и с учетом мнения избирателей, в частности, путем социологических опросов.