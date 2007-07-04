Первую десятку мегаблока рассекретят завтра

Завтра будет обнародована первая десятка блока демократических сил, сообщил лидер партии “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО на пресс-конференции в Белой Церкви.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», в то же время он отметил, что лидером всех демократов всегда будет оставаться Президент Виктор ЮЩЕНКО.

“Все документы предварительно согласованы с “Правицей”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. - Сейчас мы с ними рассматриваем вопрос создания единой партии, необходимость которой никто не отрицает”.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что 28 июня была подписана декларация между “Нашей Украиной” и “Народной самообороной” об общем походе на выборы. “В настоящее время на разных уровнях продолжаются переговоры с “Украинской Правицей” относительно присоединения к этой декларации. Сегодня до конца дня должно быть принято решение. Мы должны иметь один список и не распыляться, - убежден лидер “Нашей Украины”. - Декларацию должны подписать до выборов, чтобы иметь единый список, единую фракцию, единую партию”. Он добавил, что "Пора” заявила о своей готовности подписать декларацию и создать единую партию.