Шуфрич учит Банковую, как запрягать телегу

Министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ уверен, что досрочных парламентских выборов в Украине не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня есть статистика, что 51% населения Украины считает, что выборов не будет. Я себя присоединяю к ним», - сказал Н.ШУФРИЧ.

«Телегу выборов надо запрягать хорошими конями, чтобы она быстро двигалась. У меня такое ощущение, что на Банковой эту телегу запрягли лебедем, раком и щукой, поэтому телега пока не едет», - добавил министр.

По его словам, сегодня Центральная избирательная комиссия «не знает, куда бежать», и, по имеющимся у него данным, члены ЦИК хотят уйти в отпуск до 22 июля.

Кроме того, сказал Н.ШУФРИЧ, 79% украинцев считают, что досрочные выборы кризис не разрешат. «Я действительно боюсь, что досрочные выборы только углубят противоречие и кризис в стране», - сказал он и добавил, что «весь сыр-бор» произошел «из-за императивного мандата», однако сейчас, перед возможными досрочными выборами, этот вопрос не решен. «Здесь почему-то принципиальность Банковой сведена на ноль», - отметил министр.

По мнению Н.ШУФРИЧА, выборы хотят провести исключительно ради выборов, чтобы переформатировать коалицию. При этом он выразил уверенность, что формат коалиции не изменится.

На вопрос, будет ли он баллотироваться по списку Партии регионов, Н.ШУФРИЧ ответил, что в 2006 году он получил приглашение от лидера этой политической силы Виктора ЯНУКОВИЧА и «друзей из Партии регионов», однако, пока выборов нет, говорить об этом рано.

Н.ШУФРИЧ убежден, что конституционных оснований для проведения досрочных выборов нет. Кроме этого, он пообещал посвятить свою жизнь тому, чтобы командующий Внутренних войск МВД Украины Александр КИХТЕНКО и Начальник Управления государственной службы охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ были осуждены за введение Внутренних войск в Киев и захват Генеральной прокуратуры.