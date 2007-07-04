Ющенко написал Черновецкому гневное письмо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от киевской власти наведения порядка в вопросе выделения земли под застройку исторической части столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, глава государства отмечает: Генеральная прокуратура при выполнении Указа Президента «О мероприятиях по благоустройству застройки территории и сохранения историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве» выявила факты систематического грубого нарушения действующего законодательства со стороны Киевсовета и руководства Киевской горгосадминистрации по выделению земельных участков под такую застройку.

«Требую принять решительные меры с целью устранения нарушений действующего законодательства, привлечь к ответственности виновных лиц», – отметил В.ЮЩЕНКО. По убеждению главы государства, данный вопрос нуждается в безотлагательном обсуждении на сессии Киевсовета.