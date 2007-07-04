Хотите - верьте, хотите - нет: нардеп пошел на принцип

Народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Алексей ИВЧЕНКО не будет баллотироваться в состав парламента шестого созыва.

Об этом идет речь в его открытом заявлении, обнародованном пресс-службой “Нашей Украины”.

“Сегодня решил объявить о своем принципиальном и окончательном решении отказаться от баллотирования в состав Верховной Рады шестого созыва”, - заявил А.ИВЧЕНКО.

Он мотивировал свое решение тем, что Верховная Рада должна быть обновлена. “Такое решительное требование все четче звучит от избирателей, которые хотят видеть парламент эффективным и качественным законодательным органом, а не средой политической коррупции, конфликтов и непрофессионализма”, - подчеркнул А.ИВЧЕНКО.

В то же время он сообщил о намерении сосредоточиться на партийной работе.

А.ИВЧЕНКО также высказался в поддержку инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об отмене депутатской неприкосновенности.

Справка УНИАН. А.ИВЧЕНКО является председателем Конгресса украинских националистов, который входил в блок “Наша Украина”. По спискам “Нашей Украины” избирался народным депутатом IV и V созывов.