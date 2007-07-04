Шуфрич объяснил, что работа - не волк, к Януковичу не убежит

Сегодняшнее заседание Кабинета министров было отменено, так как не накопилось достаточного количества вопросов на рассмотрение, сообщил на пресс-конференции в Киеве министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «учитывая летний период времени, уход в отпуск министров и четыре праздничных дня (28 июня - 1 июля), просто не накопилось достаточное количество вопросов, чтобы собирать Кабмин».

Как сказал Н.ШУФРИЧ, можно было бы провести заседание на протяжении 20-30 минут, но так как в прошлую среду было рассмотрено «достаточно много вопросов», было принято решение не готовить за два дня экстренное заседание Кабмина, а через неделю решить все вопросы в рабочем порядке.

«Это еще раз подчеркивает, что сегодня правительство Виктора ЯНУКОВИЧА работает в нормальном рабочем режиме, и заседание Кабмина не используется для каких-то политических целей», - заявил Н.ШУФРИЧ.