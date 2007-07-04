У самолета министра иностранных дел Украины отказал двигатель

На самолете, в котором министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК возвращался из Косово, возникла внештатная ситуация, которая потребовала вмешательства подразделений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Во время полета из Приштины в «Борисполь» на самолете, на котором летел министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, возникла внештатная ситуация, которая потребовала вмешательства, в том числе подразделений МЧС», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он сообщил, что сейчас инцидент расследует государственная комиссия, результаты и выводы которой будут доведены до общественности. По словам Н.ШУФРИЧА, действия экипажа, по предварительным оценкам, оценены как профессиональные.

В тоже время министр не уточнил, какие неполадки были в самолете, и отказался назвать авиакомпанию, которая проводила рейс.

«Арсений вернулся, вернулось большое количество ваших коллег (журналистов – УНИАН) – все хорошо», - добавил он.

Со слов корреспондента УНИАН, который находился в том же самолете, отказал один из двигателей. Экипаж принял решение закончить полет на одном двигателе. В Борисполе самолет встречали машина скорой помощи и множество сотрудников техперсонала.

Как сообщал УНИАН, 2-3 июля министр иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮК находился с рабочим визитом в Сербии.