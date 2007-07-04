Жвания сказал Луценко: ”не бери в голову, сколько это стоит...”

Лидер "Народной Самообороны" Юрий Луценко заявляет, что не занимается продажей мест в своем предвыборном списке, а его кампанию финансирует бизнесмен Давид Жвания.

"Когда создавалась "Самооборона", еще в декабре, ко мне пришел Давид Жвания и сказал: "Я полностью разделяю твои убеждения и готов финансировать кампанию. И не бери в голову, сколько это стоит". Вот я и не беру. И слава Богу, что мне не нужно продавать ни одного места в парламент — я счастливый политик", - сказал Луценко в интервью "Публичным людям".

На вопрос, что Жвания попросил взамен такого "меценатства", он ответил:

"Ничего конкретного. Но я — взрослый человек и понимаю, что Давид хочет продемонстрировать новое качество в политике — и это нормальное явление".

"У нас собрались пассионарные, самодостаточные люди — Катеринчук, Стецькив, Доний, Жвания, Арьев, Стретович. Много тех, фамилии которых на слуху в областях. Мы разные, но все доказали верность своим принципам. Это люди, которые уже достаточно долго в политике, были и во власти, и в оппозиции, но не скурвились", - добавил Луценко.

В то же время, по его мнению, для большинства украинских политиков власть – "не средство, а цель".

"Именно поэтому Юля хотела полноты власти, не собираясь делить ее с Порошенко, а Янукович в упор не видит президента. Они чувствуют себя не нанятыми менеджерами, а вождями. Поэтому если бы у меня была возможность взять больше половины мест в парламенте и привести в него принципиально новых людей, я бы ни с кем не вел переговоры", - сказал Луценко.

"Но чудес не бывает. И мы сегодня рассматриваем список "Самообороны" как способ запуска "вируса", который омолодит ряды демократов, задаст им новые стандарты политики и ее реализации", - добавил он.

Луценко также уверен, что в случае самостоятельного похода на выборы, "Народная Самооборона" легко преодолеет 3%-й барьер.

"По самым умеренным оценкам мы уже сегодня преодолеваем 7%-ный барьер", - сказал он.

Украинская правда