Ющенко дожил: его имидж в США сравнялся с имиджем Януковича

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Карлос Паскуаль считает, что имидж премьера Виктора Януковича и президента Виктора Ющенко в США одинаково негативный.

"Имидж обоих в США очень негативный. Наши политики считают, что и президент, и премьер больше заботятся о том, как бы забрать друг у друга побольше власти, а не о решении насущных проблем", - сказал Паскуаль в интервью газете "Сегодня".

"Но с Януковичем проблема в том, что в 2004 году все считали его пророссийским политиком. Сейчас он старается дистанцироваться от этого. И когда он стал премьером, в США думали, что он будет строить свою политику исходя из интересов России, поэтому с этой точки зрения его имидж в США значительно улучшился", - добавил он.

По словам Паскуаля, во время недавнего украинского кризиса правительство США "не примкнуло ни к одной из сторон".

"В США думают, что в кризисе виноваты оба: и Ющекно, и Янукович вели себя безответственно по отношению к украинцам и стране. Потому что в нынешнем положении нужно было консолидироваться, а они шли на конфронтацию. В конце-концов оба остались у разбитого корыта, поскольку ни у одного не хватило сил, чтобы навязать свою волю. В итоге они были вынуждены искать компромисс", - сказал он.

Бывший посол также отметил, что, по мнению американских дипломатов, указ Ющенко о роспуске парламента был не самым удачным путем выхода из кризиса.

В то же время, по словам Паскуаля, в США одобрили политическое соглашение, достигнутое меду украинскими политиками в мае, и что "стороны нашли законные основания для выборов, а ЦИК начал работать".

Украинская правда