Ющенко заверил Буша, что в Украине все будет о`кей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа БУША с национальным праздником – Днем независимости.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в своем поздравлении В.ЮЩЕНКО отметил, что “миллионы американских граждан, а также друзей Соединенных Штатов по всему свету празднуют сегодня вместе день рождения великой нации, которая стала образцом свободы, демократии, свободной рыночной экономики и стандартов жизни для всего человечества”.

По словам Президента Украины, “мы горды тем, что Соединенные Штаты всегда были и остаются искренним другом и надежным партнером Украины”.

“С первых дней существования молодого Украинского государства США стали ее помощником, советчиком на непростом пути внедрения политических и рыночных реформ, построения институтов государственности и поиска должного места на международной арене”, говорится в поздравлении.

Также, как отметил В.ЮЩЕНКО, на протяжении последних пятнадцати лет было заложено прочное основание украинско-американских взаимоотношений, которые сейчас достигло уровня настоящего стратегического партнерства.

Президент Украины выразил убеждение, что “сотрудничество между нашими странами, которое охватывает различные сферы политической, экономической и культурной жизни, и в дальнейшем будет углубляться на основе традиционной дружбы и высокого уровня взаимопонимания”.

В.ЮЩЕНКО также заверил Дж.БУША, что, несмотря на все трудности переходного периода и становления молодой демократии, Украина уверенно и неуклонно будет продолжать двигаться к построению гражданского общества и современной рыночной экономики, полноценной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Президент Украины пожелал американскому коллеге “крепкого здоровья, семейного благополучия и вдохновения в Вашей важной государственной деятельности, а дружественному американскому народу – мира и процветания”.