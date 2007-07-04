У “животновода” Пискуна появился вопрос для референдума

На приеме по случаю дня Независимости Беларуси в посольстве этой страны высокие гости пили “Беловежскую” под неспешное обсуждение проблем Украины.

Трижды экс-генпрокурор Святослав Пискун, как пишет “Сегодня”, разговорился с послом России в Украине Виктором Черномырдиным о целесообразности референдума 30 сентября. По мнению Пискуна, "Первым делом у украинцев нужно спросить, могут ли иметь отношения лошадь и собака". Похоже, оба собеседника в результатах референдума, в случае, если такой вопрос будет фигурировать в бюллетенях, не сомневались.

Издание напоминает, что президент Виктор Ющенко предложил вместе с досрочными парламентскими выборами 30 сентября провести референдум, на который вынести вопрос о целесообразности политической реформы, которая урезает полномочия президента.