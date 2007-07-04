Правица выпихивает Самооборону из мегаблока?

На очередном этапе переговоров по созданию мегаблока при участии Нашей Украины, Народной Самообороны и Правицы, которые прошли вчера в Секретариате Президента, Виктор Ющенко по-прежнему настаивал на объединении всех участников мегаблока в одну партию. В ответ лидеры "Правицы" потребовали включить в программу блока вопросы, идеологически несовместимые с позицией "Народной самообороны".

По словам господина Тарасюка, в ходе дискуссии в СП он попытался убедить собеседников в том, что создание единой партии по сравнению с необходимостью формирования избирательного блока – вопрос второстепенный, и должен решаться тогда, когда станет понятна идеологическая основа будущей политической силы и механизм ее формирования. Однако его доводы не произвели на президента должного впечатления, и Виктор Ющенко остался при своем мнении.

Коммерсант-Украина со ссылкой на источники в руководстве партий, претендующих на вхождение в мегаблок, сообщает, что Правица поставила целью вытеснить движение Луценко из числа потенциальных участников мегаблока. "У меня создалось впечатление, что в ходе переговоров соратники президента не столько пытаются договориться, сколько подавить друг друга,– сказал собеседник Ъ.– `Правица`, например, рассчитывает, что, поставив во главу вопросы НАТО, воинов УПА и украинского языка, сможет вытеснить из блока социалиста Юрия Луценко. Если три недели назад несогласованными были только название блока и имя его лидера, то сегодня таких вопросов намного больше".