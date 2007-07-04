За лечение Цушко в Германии платят друзья

За лечение министра внутренних дел Василия Цушка платят его друзья.

Об этом заявил в эфире 5 канала социалист Иван Бокий.

"За него платят его друзья, я не уполномочен называть фамилии", - сказал он.

После замечания ведучого, что это общественно-важная информация, Бокий таки сообщил, что одним из тех, кто платит за лечение Цушко является депутат-социалист Игорь Урбанский.

"Игорь Урбанский, один из тех, кто поддерживает Василия Петровича как друг", - заявил лидер фракции СПУ.

Депутат не сообщил, сколько еще будет лечиться Цушко, отметив, что "у него же не просто инфаркт, а обширный".

А на вопрос ведущего, не ответственнее ли было бы Цушко подать в отставку, он заявил, что "так ставить вопрос не в традициях украинской журналистики".

"Такое же заболевание было и у Бориса Ельцина, и никто не задавал такой вопрос. Так как это не гуманно и не очень порядочно", - заявил Бокий.

Как известно, министр Цушко находится на лечении за границей уже больше месяца.

Украинская правда