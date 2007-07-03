В Нашей Украине считают, что лидером мегаблока должен стать Кириленко

Депутат Верховной Рады V созыва, заместитель председателя политсовета "Нашей Украины" Зиновий ШКУТЯК считает, что лидером избирательного мегаблока "Нашей Украины", "Народной самообороны" и "Украинской правицы" должен стать лидер "Нашей Украины" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом З.ШКУТЯК заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В то же время, З.ШКУТЯК подчеркнул, что формирование первой пятерки мегаблока - "не та проблема, которую сегодня нужно решать". "У нас много более важных, более серьезных проблем, чем кто будет первый в списке", - считает он.

При этом З.ШКУТЯК подчеркнул, что главной из подобных проблем является справедливое и своевременное донесение до жителей Донецкой области позиции мегаблока.

"Потому что я уверен, что если мы сумеем справедливо и вовремя донести нашу позицию, то у нас будет не 1,5% голосов на Донетчине. Это большая проблема, чем будет ли ЛУЦЕНКО или КИРИЛЕНКО первым в списке", - заключил зампредседателя политсовета "Нашей Украины".